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Моуриньо теряет хватку? Тоттенхэм - Лестер 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Лестер, чемпионат Англии, 20.12.2020

Моуриньо теряет хватку? Тоттенхэм - Лестер 0:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились главные преследователи Ливерпуля. На этот раз сильнее оказался Лестер - Варди в первом тайме забил свой 11-й гол в текущем чемпионате, а затем Алдервейрельд срезал мяч в собственные ворота. Лисы отстают от Ливерпуля на четыре очка, Тоттенхэм упал на пятое место. Команда Моуриньо не может победить уже в трех матчах подряд (ничья и два поражения).

Английская Премьер-лига. 14-й тур
Тоттенхэм - Лестер 0:2
Голы: Варди 45 (пен.), Алдервейрелд 59 (авт.)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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