Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо теряет хватку? Тоттенхэм - Лестер 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Лестер, чемпионат Англии, 20.12.2020
Вашему вниманию видео обзор центрального матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились главные преследователи Ливерпуля. На этот раз сильнее оказался Лестер - Варди в первом тайме забил свой 11-й гол в текущем чемпионате, а затем Алдервейрельд срезал мяч в собственные ворота. Лисы отстают от Ливерпуля на четыре очка, Тоттенхэм упал на пятое место. Команда Моуриньо не может победить уже в трех матчах подряд (ничья и два поражения).
Английская Премьер-лига. 14-й тур
Тоттенхэм - Лестер 0:2
Голы: Варди 45 (пен.), Алдервейрелд 59 (авт.)
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
- Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро
- Аренда Цитаишвили, кризис Моуриньо, наступление Реала. Главные новости за 20 декабря
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО