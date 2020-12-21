Моуриньо теряет хватку? Тоттенхэм - Лестер 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор центрального матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились главные преследователи Ливерпуля. На этот раз сильнее оказался Лестер - Варди в первом тайме забил свой 11-й гол в текущем чемпионате, а затем Алдервейрельд срезал мяч в собственные ворота. Лисы отстают от Ливерпуля на четыре очка, Тоттенхэм упал на пятое место. Команда Моуриньо не может победить уже в трех матчах подряд (ничья и два поражения).

Английская Премьер-лига. 14-й тур

Тоттенхэм - Лестер 0:2

Голы: Варди 45 (пен.), Алдервейрелд 59 (авт.)