Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Валенсии может перейти в лондонский Арсенал
Артета намерен усилить линию атаки
Нападающий "Валенсии" Макси Гомес попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает The Daily Mail.
По данным источника, "летучие мыши" хотят выручить за 24-летнего уругвайца 140 миллионов фунтов, что категорически не устраивает "канониров", которые готовы дать не более 100 миллионов.
Нападающий "Валенсии" Макси Гомес попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает The Daily Mail.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
- WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой
- Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...