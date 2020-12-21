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Форвард Валенсии может перейти в лондонский Арсенал

Англия
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Артета намерен усилить линию атаки

Форвард Валенсии может перейти в лондонский Арсенал
Новина українською

Нападающий "Валенсии" Макси Гомес попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает The Daily Mail.

По данным источника, "летучие мыши" хотят выручить за 24-летнего уругвайца 140 миллионов фунтов, что категорически не устраивает "канониров", которые готовы дать не более 100 миллионов.

Нападающий "Валенсии" Макси Гомес попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает The Daily Mail.

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В статье: Арсенал (Лондон) Валенсия (Испания) Валенсия Макси Гомес
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