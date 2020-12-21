Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль попытается в ближайшее трансферное окно подписать Мануэля Аканджи из Боруссии
Мерсисайдцы ищут центрального защитника
Защитник "Боруссии" Мануэль Аканджи в зимнее трансферное окно может перебраться в "Ливерпуль", сообщает Daily Mail.
По данным источника, клубы уже начали переговоры по трансферу 25-летнего швейцарца. Кроме того, мерсисайдцы параллельно интересуются футболистом "Наполи" Кулиду Кулибали, но не могут договориться с неаполитанцами о сумме отступных.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Аканджи провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
- Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро
- Аренда Цитаишвили, кризис Моуриньо, наступление Реала. Главные новости за 20 декабря
- Игрок Ворсклы заинтересовал Вест Хэм и Брагу
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...