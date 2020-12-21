Ливерпуль попытается в ближайшее трансферное окно подписать Мануэля Аканджи из Боруссии

Защитник "Боруссии" Мануэль Аканджи в зимнее трансферное окно может перебраться в "Ливерпуль", сообщает Daily Mail.

По данным источника, клубы уже начали переговоры по трансферу 25-летнего швейцарца. Кроме того, мерсисайдцы параллельно интересуются футболистом "Наполи" Кулиду Кулибали, но не могут договориться с неаполитанцами о сумме отступных.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Аканджи провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч.