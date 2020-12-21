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Вирджил ван Дейк показал, как восстанавливается после травмы
Игрок вернется к полноценным тренировкам в апреле 2021-го
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в Twitter показал, как восстанавливается после травмы крестообразных связок.
"Шаг за шагом" — написал футболист.
Step by step.. pic.twitter.com/kkFluSl3ZW— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 21, 2020
29-летний голландец получил травму в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:2) после столкновения с вратарем соперника. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
В конце ноября 2020 года футболист приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Возвращение игрока ожидается в апреле 2021 года.
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