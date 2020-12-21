Вирджил ван Дейк показал, как восстанавливается после травмы

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в Twitter показал, как восстанавливается после травмы крестообразных связок.

"Шаг за шагом" — написал футболист.

Step by step.. pic.twitter.com/kkFluSl3ZW — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 21, 2020

29-летний голландец получил травму в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:2) после столкновения с вратарем соперника. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

В конце ноября 2020 года футболист приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Возвращение игрока ожидается в апреле 2021 года.