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BBC назвало лучшую команду и тренера по итогам 2020 года
Издание подвело итоги
Британские вещатели английской Премьер-лиги подводят итоги 2020 года.
По версии медиахолдинга BBC, лучшим тренером в мире спорта был признан главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, а лучшей спортивной командой – "Ливерпуль".
В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграли чемпионат Англии впервые за 30 лет. Мерсисайдцы оторвалась от "Манчестер Сити", занявшего второе место, на 18 очков.
"Мои игроки заслужили это, потому что они проделали невероятную работу. Это смесь таланта, характера, желания и мощи нашего клуба. Всё это собралось воедино. Момент, когда мы стали чемпионами, был незабываемым.
Мы хотим организовать большую вечеринку, когда нам разрешат это сделать. Это займет какое-то время. Посмотрим, может к тому моменту мы сможем выиграть что-то ещё", — сказал Юрген Клопп после получения призов.
"Ливерпуль" набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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