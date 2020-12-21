Воздушный Роналду, фактор Левандовского, Месси как Пеле. Герои прошлых выходных в ФОТО

Украинский футбол на паузе, однако в топ-чемпионатах сезон в самом разгаре. Всего на прошлых выходных (19-20 декабря) сенсаций было немного, но это не мешает нам выделить героев сыгранных матчей в традиционном ФОТО репортаже

Англия

Мохамед Салах не так часто забивает головой. Однако Кристал Пэлас в субботу был совершенно деморализован (0:7), поэтому позволил египтянину отличиться и таким способом. Потом он еще и вложил классным обводящим ударом в девятку. Таким образом, Мохамед возглавил гонку бомбардиров АПЛ - на его счету уже 13 голов. Интересно, что в это же время в СМИ активно спекулируют о желании Салаха сменить обстановку и переехать в Мадрид

Манчестер Сити в последнее время забивает не так много, как обычно. В игре с Саутгемптоном команда Гвардиолы ограничилась одним голом в исполнении Рахима Стерлинга. Если в прошлом сезоне он отличился 20 мячами, то в текущем это его только четвертый результативный удар. К слову, Сити только приблизились к святым в турнирной таблице, но на расстояние одного очка

Карло Анчелотти удивляется терпению боссов Арсенала. Лондонский когда-то гранд проиграл восьмой матч в текущем чемпионате, от зоны вылета его отделяет четыре очка. Зато Эвертон вернулся в зону Лиги Чемпионов

Матч Тоттенхэм - Лестер анонсировали как противостояние лучших английских форвардов прямо сейчас. Гарри Кейн его проиграл - лидер шпор промолчал, тогда как Джейми Варди реализовал пенальти и довел число своих мячей до 11-ти. Команда Моуриньо выпала из числа лидеров, тогда как Лестер получил почетное звание главного преследователя Ливерпуля

Олег Гуннар Сульшер назвал Скотта Мактоминея монстром с точки зрения физической готовности. Шотландец в игре с Лидсом шокировал соперника двумя мячами в течение первых трех минут. Этого никому раньше в АПЛ не удавалось. МЮ в конце концов победил 6:2, подчеркнув, что в «противостоянии роз» Ланкашир пока существенно опережает Йоркшир. К слову, красные дьяволы по потерянным очкам занимают второе место, отставая от Ливерпуля лишь на два балла

Германия

Байер неделю назад подвинул Баварию с вершины в немецкой Бундеслиге, но уже в субботу ФК Голливуд вернул всех на свои места. Хотя было сложно, ведь Патрик Шик забил ранний гол. Впрочем, у Баварии есть лучший игрок мира в 2020-м - Роберт Левандовский. Именно он и принес победу мюнхенцам, забив дважды

Донецкий Шахтер натерпелся от Боруссии из Менхенгладбаха в Лиге Чемпионов, но на внутренней арене жеребцы не так убедительны. В частности, они не могут победить в чемпионате уже в четырех матчах подряд. В прошлом туре поражение Боруссии нанес Хоффенхайм, безоговорочным лидером которого является Андрей Крамарич. У хорвата восемь голов в девяти матчах

Смена тренера имела краткосрочный эффект для Боруссии из Дортмунда. После победы над Вердером случилось поражение от Унион Берлин (1:2). Слабое утешение - Юссуфа Мукоко обновил рекорд Бундеслиги, как самый молодой автор гола. Желто-черным явно не хватает старшего вундеркинда, того, которого зовут Эрлинг

У Криштиану Роналду есть традиция - в середине декабря забивать голы головой, взлетев высоко в воздух. Год назад мир удивлялся забитому мячу в ворота Сампдории, на этот раз в роли декораций - игроки Пармы

Говорили, что у тренера Аталанты Гасперини конфликт не только с Алехандро Гомесом, но и с Йосипом Иличичем. Но словенец вышел на второй тайм против Ромы и сделал все для победы «Богини». Он дважды ассистировал партнерам, а затем сам забил лучший гол тура (рекомендуем посмотреть ВИДЕО здесь >>)

Дубль Роналду в игре с Пармой позволил ему обойти Златана Ибрагимовича в гонке бомбардиров, но Лукаку не отстает. Бельгиец обеспечил победу Интера над Специей (2 1). К слову, команда Конте выиграла уже в шестой раз подряд в Серии А и продолжает наступать на пятки Милана

Но и Милан не собирается страдать из-за отсутствия Златана. В каждом матче появляется новый герой, то Кэсси, то Эрнандес, теперь вот Леау. Португалец забил самый быстрый гол в истории Серии А, отправив мяч в сетку Сассуоло уже на седьмой секунде. Того самого Сассуоло, который впечатлял в начале сезона, а теперь упал на шестое место.

Интересна же гонка бомбардиров в Италии. Роналду, Лукаку и Златана мы уже упоминали. Пришла очередь для Иммобиле. Главная звезда Лацио в воскресенье одолел Наполи - форвард забил сам (головой в девятку) и отдал результативную передачу

Возможно, именно Суареса не хватало Диего Симеоне, чтобы наконец стать настоящим претендентом на чемпионство. Уругваец дважды огорчил голкипера Эльче, Атлетико сохранил за собой первое место

Хотя Реал заставляет нервничать, ведь имеет равное количество очков. У сливочных, правда, на два матча больше. В воскресенье команда Зидана победила Эйбар. По словам самого тренера, это удалось сделать благодаря Кариму Бензема, который играет «на другом уровне». Семь голов и пять результативных передач в текущем сезоне это ярко подтверждают

Лионель Месси - это тоже другой уровень. Уровень Пеле! Аргентинец сравнялся с бразильцем по числу голов за один клуб. Но вряд ли Лео этим особенно переживает. Его наверняка больше волнует, что Барселона не смогла обыграть Валенсию (2:2), поэтому отпустила двух мадридских грандов в еще больший отрыв