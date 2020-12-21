Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для привлечения максимального числа зрителей. Финал кубка английской лиги перенесен
Планируют сыграть в апреле
Официальная пресс-служба английской футбольной лиги объявила о переносе финала кубка лиги.
Решающий матч за трофей должен был пройти 28-го февраля, но теперь состоится 25-го апреля. Основная причина - организаторы хотят, чтобы финал посетило как можно больше болельщиков. На данный момент, коронавирус ограничивает такую возможность.
This season’s @Carabao_Cup Final has been rescheduled.— EFL (@EFL) December 21, 2020
Further details below.#EFL | #CarabaoCup https://t.co/vKAXVFaJUl
Отметим, что завтра пройдут матчи стадии 1/4 финала кубка лиги.
Читайте такжеОфициально: Клубный чемпионат мира-2020 перенесен
Популярное сейчас
- Бразильский защитник возвращается в Динамо - источник
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО