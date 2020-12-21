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Для привлечения максимального числа зрителей. Финал кубка английской лиги перенесен

Англия
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Планируют сыграть в апреле

Для привлечения максимального числа зрителей. Финал кубка английской лиги перенесен
UA-Футбол
Новина українською

Официальная пресс-служба английской футбольной лиги объявила о переносе финала кубка лиги.

Решающий матч за трофей должен был пройти 28-го февраля, но теперь состоится 25-го апреля. Основная причина - организаторы хотят, чтобы финал посетило как можно больше болельщиков. На данный момент, коронавирус ограничивает такую возможность.

Отметим, что завтра пройдут матчи стадии 1/4 финала кубка лиги.

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В статье: Кубок английской лиги
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