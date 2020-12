Обамеянг не поможет Арсеналу в матче против Ман Сити

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил повреждение икроножной мышцы. Об этом передает пресс-служба "канониров".

Он точно не сыграет в завтрашнем матче кубка лиги против "Ман Сити". Велика вероятность, что Обамеянг пропустит ближайшие две недели.

