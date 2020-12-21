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Обамеянг не поможет Арсеналу в матче против Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Черная полоса "канониров" продолжается

Обамеянг не поможет Арсеналу в матче против Ман Сити
UA-Футбол
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Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил повреждение икроножной мышцы. Об этом передает пресс-служба "канониров".

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Он точно не сыграет в завтрашнем матче кубка лиги против "Ман Сити". Велика вероятность, что Обамеянг пропустит ближайшие две недели.

В текущем сезоне форвард "Арсенала" успел провести 15 матчей, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Манчестер Сити
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