АПЛ. Бернли справляется с Вулверхэмптоном

"Бордовые" сыграли в тот футбол, который им приносил успех в прошлом сезоне. Рационально и строго в обороне, в максимально эффективными выпадами в атаки, но с условием быстрого возвращения в оборону. Таким образом, "Бернли" добыл третью победу в этом чемпионате и выбрался из зоны вылета.

Барнс забил первый гол после навесной передачи Тейлора, сразу несколько защитников проиграли верховую борьбу игроку "Бернли" и Барнс классно пробил головой. "Волки" побежали отыгрываться, создали с полдесятка хороших моментов, но забить не удавалось. Вообще, это был не день "Вулверхэмптона". Больше атаковали гости, но контратаки гостей несли особую угрозу и завершались голами. Крис Вуд из пределов штрафной вколотил мяч в сетку, после растерянности обороны.

Лишь на последних минутах "волки" отыграли один мяч. Бенсон неудачно выбивал мяч, ударил соперника по ногам, арбитр указал на точку и Фабиу Силва реализовал пенальти. На большее подопечных Нуну Санту не хватило, хотя заметно старались гости. Это шестое поражение для "волков" в Премьер-лиге, но они пока остаются в середине турнирной таблицы.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Барнс 35, Вуд 51 - Фабиу Силва 89 (пен.)

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 10. Барнс, 11. Макнил, 12. Брэди, 9. Вуд.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 22. Семеду, 49. Кильман, 3. Аит-Нури, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 54. Отасоуи (Фабиу Силва 60), 7. Педру, 10. Поденсе.

Предупреждения: Вествуд 36, Родригес 90+4 - Отасоуи 45+1