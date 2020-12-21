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Ман Сити предложит новый контракт игроку, которого летом выставляли на продажу

Англия
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Вот что значит характер

Ман Сити предложит новый контракт игроку, которого летом выставляли на продажу
UA-Футбол
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"Манчестер Сити" предложит новый контракт Джону Стоунзу. Об этом передает The Telegraph.

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Еще летом Пеп Гвардиола был готов продать англичанина, но из-за слабой игры Гарсии и Ляпорта, Джон пробился в основу. Срок действия новой сделки пока не называется, а текущий контракт истекает летом 2022-го.

В этом сезоне Стоунз отыграл десять матчей.

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В статье: Манчестер Сити Джон Стоунз
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Источник:
The Telegraph

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