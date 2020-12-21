Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити предложит новый контракт игроку, которого летом выставляли на продажу
Вот что значит характер
"Манчестер Сити" предложит новый контракт Джону Стоунзу. Об этом передает The Telegraph.
Еще летом Пеп Гвардиола был готов продать англичанина, но из-за слабой игры Гарсии и Ляпорта, Джон пробился в основу. Срок действия новой сделки пока не называется, а текущий контракт истекает летом 2022-го.
В этом сезоне Стоунз отыграл десять матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The Telegraph
Популярное сейчас
- Заря вернула защитника из аренды в Колосе
- Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
- Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...