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Челси - Вест Хэм 3:0. Забили шесть, засчитали три

Англия
(3 голосов)

Ярмоленко на поле не вышел

Челси - Вест Хэм 3:0. Забили шесть, засчитали три
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 14-й тур

Лондонское дерби между "Челси" и "Вест Хэмом" впервые за последние 15 встреч завершилось без предупреждения или удаления. Тогда, в ноябре 2013 года, матч завершился тоже со счетом 3:0 в пользу "аристократов". Приставка "без" еще подходит для Андрея Ярмоленко, ведь именно без него сегодня "Вест Хэм" проиграл разгромно, однако такие цифры на табло, как говорится, "не по делу".

Сразу в начале поединка травму получил левый защитник "синих" Бен Чилвелл, неудачно вывернув голеностоп при столкновении с Джерродом Боуэном. Футболист игру продолжил, но уже на 10-й минуте был заменен. Тремя минутами ранее первый гол в игре забил Деклан Райс, однако указать судьи на центр поля помешал почти полметровый офсайд полузащитника. А вот сразу после появления на поле Эмерсона хозяева "легально" открыли счет. (Анти)герой первых минут Боуэн потерял во время углового Тьяго Силву, и бразилец расстрелял ворота соперников ударом головой после подачи от Маунта.

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На 16-й минуте отличился Тамми Абрахам, однако его гол был отменен из-за того, что моментом ранее мяч покинул пределы поля. Первая половина первого тайма была полностью за подопечными Лэмпарда. Они контролировали игру от А до Я. Даже владения круглым было на их стороне с огромным преимуществом: 81% на 19%. Однако, на 26-й минуте лидерство в матче взяли в руки "молотобойцы". Тогда и создали они первый опасный момент: Аарон Крессвелл получил передачу на левом фланге, прорвался и пробил в сторону дальней штанги, но немного не попал в ворота. А ведь в прошлом сезоне его гол стал решающим во встрече этих команд на "Стэмфорд Бридж". Уже через пять минут Боуэн мог восстановить паритет в матче, забив гол. Дело в том, что перед результативным ударом англичанин нарушил правила в атаке. Третий отмененный мяч в поединке.

Под занавес первого тайма имел возможность забить Тимо Вернер, однако немец с убийственной позиции во время резкой контратаки попал точно в голкипера соперника. В этом матче нападающий снова не забил и продолжил свою безголевую серию до семи поединков во всех соревнованиях, является самым длинным его неудачным показателем с сентября 2016 года.

Второй тайм был физически тяжелым для двух команд. "Челси" и "Вест Хэм" искали ключи к воротам соперника, однако опасности не создавали до 78-й минуты. Тогда в игру ворвался Тамми Абрахам, оформив дубль за 100 секунд. Сначала англичанин замкнул прострельную передачу Тимо Вернера, а потом первый сориентировался на добивании и поразил уже пустые ворота поляка Лукаша Фабьянски. Уже через девять минут Тимо Вернер мог сделать счет неприличным, но попал в перекладину.

Челси - Вест Хэм 3:0. Забили шесть, засчитали три - изображение 2

"Вест Хэм" уже бросил играть после третьего гола, хотя при счете 1:0 они имели все шансы для восстановления паритета и хорошего результата в этом матче. "Но, не получилось" - актуальные слова классика сейчас. "Челси" поднимается на пятую позицию АПЛ после этой победы, а игроки "молотобойцев" будут праздновать Рождество, замыкая первую половину таблицы чемпионата Англии.

Челси - Вест Хэм 3:0

Голы: Тьяго Силва 10, Тамми Абрахам 78, 80

Челси: Мэнди - Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилвелл (Эмерсон 10) - Жоржиньо (Ковачич 66), Канте, Маунт - Вернер, Абрахам, Пулишич (Гаверц 84).

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл - Нобл, Райс, Соучек - Боуэн (Фредерикс), Алле, Форнальс (Бенрахма 67).

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В статье: Андрей Ярмоленко Челси (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
22.12.2020 в 00:16
Защитали- это как?.. Упражняйтесь лютче на мови...Касательно футбола-очень рад, что Футбол Лэмпарда восторжествовал над олдскульным антифутболом Мойеса... Хотя и такие команды нужны..для контрасту...
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