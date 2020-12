Челси - Вест Хэм 3:0. Забили шесть, засчитали три

Английская Премьер Лига, 14-й тур

Лондонское дерби между "Челси" и "Вест Хэмом" впервые за последние 15 встреч завершилось без предупреждения или удаления. Тогда, в ноябре 2013 года, матч завершился тоже со счетом 3:0 в пользу "аристократов". Приставка "без" еще подходит для Андрея Ярмоленко, ведь именно без него сегодня "Вест Хэм" проиграл разгромно, однако такие цифры на табло, как говорится, "не по делу".

Сразу в начале поединка травму получил левый защитник "синих" Бен Чилвелл, неудачно вывернув голеностоп при столкновении с Джерродом Боуэном. Футболист игру продолжил, но уже на 10-й минуте был заменен. Тремя минутами ранее первый гол в игре забил Деклан Райс, однако указать судьи на центр поля помешал почти полметровый офсайд полузащитника. А вот сразу после появления на поле Эмерсона хозяева "легально" открыли счет. (Анти)герой первых минут Боуэн потерял во время углового Тьяго Силву, и бразилец расстрелял ворота соперников ударом головой после подачи от Маунта.

На 16-й минуте отличился Тамми Абрахам, однако его гол был отменен из-за того, что моментом ранее мяч покинул пределы поля. Первая половина первого тайма была полностью за подопечными Лэмпарда. Они контролировали игру от А до Я. Даже владения круглым было на их стороне с огромным преимуществом: 81% на 19%. Однако, на 26-й минуте лидерство в матче взяли в руки "молотобойцы". Тогда и создали они первый опасный момент: Аарон Крессвелл получил передачу на левом фланге, прорвался и пробил в сторону дальней штанги, но немного не попал в ворота. А ведь в прошлом сезоне его гол стал решающим во встрече этих команд на "Стэмфорд Бридж". Уже через пять минут Боуэн мог восстановить паритет в матче, забив гол. Дело в том, что перед результативным ударом англичанин нарушил правила в атаке. Третий отмененный мяч в поединке.

Под занавес первого тайма имел возможность забить Тимо Вернер, однако немец с убийственной позиции во время резкой контратаки попал точно в голкипера соперника. В этом матче нападающий снова не забил и продолжил свою безголевую серию до семи поединков во всех соревнованиях, является самым длинным его неудачным показателем с сентября 2016 года.

7 - Timo Werner has failed to score in each of his last seven starts for Chelsea in all competitions, his longest run of starts without a goal in club competition since September 2016, between spells at Stuttgart and RB Leipzig (9). Searching. pic.twitter.com/XK4LEPrVnL