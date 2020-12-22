Синие снова побеждают. Челси - Вест Хэм 3:0. Видео голов и обзор матча

Команда Лэмпарда прервала свою серию из двух неудачных матчей и смогла в дерби разгромить "Вест Хэм". Впрочем, большую часть времени на поле шла примерно равная борьба, сохранялась интрига, лишь на последних минутах "молотобойцы" пошли вперед и... пропустили два решающих мяча. Андрей Ярмоленко весь матч находился на скамье запасных.

АПЛ. 14-й тур

Лондон. Стэмфорд Бридж

Челси - Вест Хэм 3:0

Голы: Тьяго Силва 10, Тамми Абрахам 78, 80

Челси: Мэнди - Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилвелл (Эмерсон 10) - Жоржиньо (Ковачич 66), Канте, Маунт - Вернер, Абрахам, Пулишич (Гаверц 84).

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл - Нобл, Райс, Соучек - Боуэн (Фредерикс), Алле, Форнальс (Бенрахма 67).