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Гвардиола не планирует усиливать атаку Ман Сити этой зимой

Англия
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В чемпионате Англии у "Сити" один из худших показателей забитых голов в первой десятке

Гвардиола не планирует усиливать атаку Ман Сити этой зимой
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трансферной политике клуба.

- Будем ли мы покупать нападающего? Не думаю, потому что в мире такая сложная финансовая ситуация.

Сейчас у всех клубов проблемы, и мы тут не исключение, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что главный бомбардир "горожан" Серхио Агуэро пропустил большую часть сезона из-за травмы, но в конце декабря выздоровел и готов помочь своей команде.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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