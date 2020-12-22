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Гвардиола не планирует усиливать атаку Ман Сити этой зимой
В чемпионате Англии у "Сити" один из худших показателей забитых голов в первой десятке
Главный тренер "Манчестер Сити"
- Будем ли мы покупать нападающего? Не думаю, потому что в мире такая сложная финансовая ситуация.
Сейчас у всех клубов проблемы, и мы тут не исключение, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, что главный бомбардир "горожан" Серхио Агуэро пропустил большую часть сезона из-за травмы, но в конце декабря выздоровел и готов помочь своей команде.
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