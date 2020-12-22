Гвардиола не планирует усиливать атаку Ман Сити этой зимой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трансферной политике клуба.

- Будем ли мы покупать нападающего? Не думаю, потому что в мире такая сложная финансовая ситуация.

Сейчас у всех клубов проблемы, и мы тут не исключение, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что главный бомбардир "горожан" Серхио Агуэро пропустил большую часть сезона из-за травмы, но в конце декабря выздоровел и готов помочь своей команде.