Лэмпард - о разгроме Вест Хэма: Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (3:0) в 14-м туре чемпионата Англии.

- Мы провели отличную игру против сильного соперника, который на данный момент находится в отличной форме. Мы были великолепны в защите. Перед матчем мы находились под серьезным давлением, и я не ждал красивой игры, однако мы справились хорошо.

Мы мощно начали, однако во втором тайме часто не справлялись с удержанием мяча. Справиться с этим нам помог выход Ковачича, который способен брать игру на себя и эффективно продвигаться в заключительной трети поля.

Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо. Больше всего я доволен характером, который парни продемонстрировали после двух подряд поражений, – цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".