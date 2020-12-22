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Лэмпард - о разгроме Вест Хэма: Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо

Англия
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Тренер доволен характером команды после двух подряд поражений

Лэмпард - о разгроме Вест Хэма: Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо
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Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (3:0) в 14-м туре чемпионата Англии.

- Мы провели отличную игру против сильного соперника, который на данный момент находится в отличной форме. Мы были великолепны в защите. Перед матчем мы находились под серьезным давлением, и я не ждал красивой игры, однако мы справились хорошо.

Мы мощно начали, однако во втором тайме часто не справлялись с удержанием мяча. Справиться с этим нам помог выход Ковачича, который способен брать игру на себя и эффективно продвигаться в заключительной трети поля.

Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо. Больше всего я доволен характером, который парни продемонстрировали после двух подряд поражений, – цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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