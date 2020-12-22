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Чилвелл не доиграл матч с Вест Хэмом из-за травмы

Англия
(1 голосов)

Английский футболист покинул поле на 10-минуте поединка

Чилвелл не доиграл матч с Вест Хэмом из-за травмы
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В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги на домашнем стадионе "Челси" принимал "Вест Хэм".

На 10 минуте поединка, в составе "синих" защитник Бен Чилвелл получил травму. Он столкнулся с нападающим с Джарродом Боуэно, повредив голеностоп. Футболист был вынужден покинуть игру. Вместо него на поле вышел Эмерсон и сразу после замены "Челси" забил первый гол.

Из-за повреждения Чилвелл пропустит конец года.

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В статье: Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
22.12.2020 в 10:39
вы придурки хоть читайте то что пишете
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