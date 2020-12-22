Чилвелл не доиграл матч с Вест Хэмом из-за травмы

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги на домашнем стадионе "Челси" принимал "Вест Хэм".

На 10 минуте поединка, в составе "синих" защитник Бен Чилвелл получил травму. Он столкнулся с нападающим с Джарродом Боуэно, повредив голеностоп. Футболист был вынужден покинуть игру. Вместо него на поле вышел Эмерсон и сразу после замены "Челси" забил первый гол.

Из-за повреждения Чилвелл пропустит конец года.