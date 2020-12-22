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Тьягу превзошел наши ожидания – Лэмпард об игре Силвы

Англия
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Наставник приятно удивлен его работой

Тьягу превзошел наши ожидания – Лэмпард об игре Силвы
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре защитника Тьаго Силвы, который отметился голом в матче с "Вест Хэмом" (3:0).

"Помню себя в 36 лет в Премьер-лиге и понимаю, что я не мог играть каждый матч. Я чувствовал себя неуверенно".

"Тьягу Силва долгое время играл во Франции и превзошел наши ожидания. Я вижу его подготовку, желание выигрывать верховую борьбу и то, как он читает игру. Он отличное дополнение как на поле, так и за его пределами. Я думаю, что роль тренера ему бы подошла", - приводит слова Лэмпарда Sky Sports .

В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за "синих" и отличился двумя забитыми мячами.

Следующий матч, 26 декабря, команда Лэмпарда сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом".

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В статье: Тьяго Силва Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
Goal.com

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