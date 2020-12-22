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Тьягу превзошел наши ожидания – Лэмпард об игре Силвы
Наставник приятно удивлен его работой
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре защитника
"Помню себя в 36 лет в Премьер-лиге и понимаю, что я не мог играть каждый матч. Я чувствовал себя неуверенно".
"Тьягу Силва долгое время играл во Франции и превзошел наши ожидания. Я вижу его подготовку, желание выигрывать верховую борьбу и то, как он читает игру. Он отличное дополнение как на поле, так и за его пределами. Я думаю, что роль тренера ему бы подошла", - приводит слова Лэмпарда Sky Sports .
В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за "синих" и отличился двумя забитыми мячами.
Следующий матч, 26 декабря, команда Лэмпарда сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом".
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