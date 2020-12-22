Новый штамм коронавируса: Джейдон Санчо на зимний перерыв не сможет вернуться в Англию

Дортмундская "Боруссия" не отпустила хавбека Джейдона Санчо в Англию на Рождество, причина - новый штамм коронавируса, сообщает Kicker.

Новый тип вируса получил наиболее серьезное распространение именно в Великобритании. А "Боруссия" вернется к тренировкам уже 29 декабря.

"Ввиду этого мы не можем позволить ему уехать в Англию, – сказал спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк. "Боруссия" вернется к тренировкам уже 29 декабря.

Напомним, что большинство стран отменили авиарейсы в Объединенное Королевство.