Англия
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Новый штамм коронавируса: Джейдон Санчо на зимний перерыв не сможет вернуться в Англию
Пандемию пока не удается взять под контроль
Дортмундская
Новый тип вируса получил наиболее серьезное распространение именно в Великобритании. А "Боруссия" вернется к тренировкам уже 29 декабря.
"Ввиду этого мы не можем позволить ему уехать в Англию, – сказал спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк. "Боруссия" вернется к тренировкам уже 29 декабря.
Напомним, что большинство стран отменили авиарейсы в Объединенное Королевство.
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