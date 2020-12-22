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АЕК в ближайшее время уволит главного тренера

Англия
(1 голосов)

Претенденты уже есть

АЕК в ближайшее время уволит главного тренера
Новина українською

Главный тренер "АЕКа" Массимо Каррера в ближайшее время будет уволен со своего поста. Об этом сообщил шеф-редактор Sportime Яннис Хорианопулос. По данным источника, вместо него команду может возглавить Маноло Хименес или Густаво Пойет. Оба специалиста уже работали с "АЕКом".


56-летний специалист возглавляет "АЕК" с 2019 года. За это время клуб занял 3-е место в Чемпионате Греции. В 13-ом туре греческого Чемпионата команда Каррера сыграла вничью с "Волосом" (2:2). В турнирной таблице "АЕК" находится на 4 позиции, отставая от лидера – "Олимпиакоса" на 8 очков. Ранее греки проиграли луганской "Заре" и выбыли из Лиги Европы с 3 очками.

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В статье: АЕК (Афины)
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Источник:
Sportime.gr

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