АЕК в ближайшее время уволит главного тренера

Главный тренер "АЕКа" Массимо Каррера в ближайшее время будет уволен со своего поста. Об этом сообщил шеф-редактор Sportime Яннис Хорианопулос. По данным источника, вместо него команду может возглавить Маноло Хименес или Густаво Пойет. Оба специалиста уже работали с "АЕКом".







56-летний специалист возглавляет "АЕК" с 2019 года. За это время клуб занял 3-е место в Чемпионате Греции. В 13-ом туре греческого Чемпионата команда Каррера сыграла вничью с "Волосом" (2:2). В турнирной таблице "АЕК" находится на 4 позиции, отставая от лидера – "Олимпиакоса" на 8 очков. Ранее греки проиграли луганской "Заре" и выбыли из Лиги Европы с 3 очками.