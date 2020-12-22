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Манчестер Юнайтед попытается подписать защитника Баварии

Англия
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Алаба переберется в Англию?

Манчестер Юнайтед попытается подписать защитника Баварии
Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба стал трансферной целью очередного европейского гранда.

По информации AS, на 28-летнего австрийского футболиста нацелился "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы", как и их соседи "Манчестер Сити", об интересе которых к Давиду уже сообщалось, связались с агентом игрока. Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" приложит особые усилия, чтобы заполучить Алабу, после того как Деотшанкюль Юпамекано продлил контракт с "РБ Лейпциг".

Напомним, соглашение Алабы с "Баварией" истекает следующим летом. Клуб сделал защитнику несколько предложений, однако получил отказ, после чего объявил, что прекращает попытки сохранить Давида.

Алаба защищает цвета "Баварии" на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед
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