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Ливерпуль может усилить состав чемпионом Европы

Англия
(1 голосов)

Санчеш забил победный гол, который и сделал его сборную чемпионами

Ливерпуль может усилить состав чемпионом Европы
Новина українською

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш в ближайшее время может стать игроком "Ливерпуля", пишет The Mirror.

По сведениям издания, футболист перейдет в английский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он выступал за "Бенфику", "Баварию" и "Суонси". В 2016 году Санчеш был признан лучшим молодым игроком Европы. В том же году хавбек стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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В статье: Лилль (Франция) Лилль (Лилль) Ренату Саншеш Лилль
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
22.12.2020 в 16:33
*фейспалм* журналист, садись, двойка тебе
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freestyle2018 (Старобельск)
22.12.2020 в 16:06
Редактора будьте повнимательней, не Санчеш забил победный гол Португалии, а Эдер
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