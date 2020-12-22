Ливерпуль может усилить состав чемпионом Европы

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш в ближайшее время может стать игроком "Ливерпуля", пишет The Mirror.

По сведениям издания, футболист перейдет в английский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он выступал за "Бенфику", "Баварию" и "Суонси". В 2016 году Санчеш был признан лучшим молодым игроком Европы. В том же году хавбек стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.