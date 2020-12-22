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Каррагер: Если Салах всё же уйдет, то Ливерпуль очень хорошо заработает

Англия
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Но Джейми сомневается в том, что египтянин покинет мерсисайдцев

Каррагер: Если Салах всё же уйдет, то Ливерпуль очень хорошо заработает
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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о слухах про возможный переход нападающего красных Мохамеда Салаха в мадридский "Реал".

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"Не думаю, что это вообще имеет смысл обсуждать. Такая проблема была у "Ливерпуля" несколько лет назад. Даже когда "Манчестер Юнайтед" побеждал, а Криштиану Роналду уходил, казалось, что для него это шаг вперёд, потому что "Реал" – это "Реал". Но сейчас, я думаю, оба испанских гранда заметно сдали в позициях.

Салаху остаётся два с половиной года по контракту. Я не вижу в этом проблемы, потому что "Реал" потратил кучу денег на Эдена Азара, когда ему было 28 или 29 лет. Салах как раз приближается к этому возрасту, и мне кажется, что такой трансфер имел бы смысл год или два назад. Когда покупаешь футболиста за большие деньги, ты хочешь, чтобы ему было 25 или 26 лет – так вложения могут окупиться. Если бы Салах всё же ушёл, во что я не верю, то "Ливерпуль" бы очень хорошо заработал, но я думаю, что время для такого трансфера ушло из-за его возраста", — цитирует Каррагера Sky Sports.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Мохамед Салах
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