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Лилль готов продать Ливерпулю защитника за 50 миллионов евро
Мерсисайдцам придется заплатить кругленькую сумму
"Ливерпуль" уже в ближайшее трансферное окно подписать контракт со Свеном Ботманом.
По данным Foot Mercato, "Ливерпуль" связался с агентом 20-летнего центрального защитника "Лилля" по поводу возможного трансфера.
"Мерсисайдцам" нужно укреплять линию защиты и уже в следующем месяце они могут договориться о покупке игрока.
Миланский "Интер" также провел предварительные переговоры с относительно бывшего игрока "Аякса".
Руководство "Лилля" заявило, что не готово продавать Ботмана, менее чем за 50 миллионов евро. Стоит отметить, что летом французский клуб подписал его за 10 миллионов евро.
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