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Лилль готов продать Ливерпулю защитника за 50 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцам придется заплатить кругленькую сумму

Лилль готов продать Ливерпулю защитника за 50 миллионов евро
Новина українською

"Ливерпуль" уже в ближайшее трансферное окно подписать контракт со Свеном Ботманом.

По данным Foot Mercato, "Ливерпуль" связался с агентом 20-летнего центрального защитника "Лилля" по поводу возможного трансфера.

"Мерсисайдцам" нужно укреплять линию защиты и уже в следующем месяце они могут договориться о покупке игрока.

Миланский "Интер" также провел предварительные переговоры с относительно бывшего игрока "Аякса".

Руководство "Лилля" заявило, что не готово продавать Ботмана, менее чем за 50 миллионов евро. Стоит отметить, что летом французский клуб подписал его за 10 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Лилль Свен Ботман
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Источник:
getfootballnewsfrance

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Комментарии (5)
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Hauzer
22.12.2020 в 18:57
Коленоставанчиская лига превратилась в дойную корову,так и надо с лошками поступать,коль не могут деньгами распоряжаться...
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skopa (Харьков)
22.12.2020 в 17:20
А за сколько Де Лигт ушел в Юве? Кто в курсе?
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Maradona_86
22.12.2020 в 17:31
сумма за 85 перешагнула где-то. второй самый дорогой защитник
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skopa (Харьков)
22.12.2020 в 17:56
Да, прилично.Но,думаю, в Ливерпуль удалось бы подписать лямов за 60- очень уж Де Лигт хотел воссоединиться с Ван Дейком...Но, возможно, в таких ситуациях клубы хотят еще больше, х..его знает...
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royalstas (Вінниця)
22.12.2020 в 17:51
85.5 лям євро)
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