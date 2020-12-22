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Моуринью недоволен состоянием раздевалки в Сток Сити

Англия
(2 голосов)

Специалист отказался комментировать это, так как ранее главный тренер Мидлсбро опубликовал видео из раздевалки команды

Моуринью недоволен состоянием раздевалки в Сток Сити
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед гостевым матчем 1/4 финала Кубка лиги против "Сток Сити" ответил на вопрос о состоянии раздевалки на стадионе соперников.

Из-за пандемии коронавируса клубы в Англии используют временные раздевалки на гостевых матчах — таковы требования протокола.

"У меня есть видео оттуда. Его сделал коллега, который работает в другой команде, уже сыгравшей против них. Я не собирался поднимать этот вопрос, вы это сделали сами. Но я не думаю, что это вопрос для меня. Думаю, что это вопрос для властей: футбольных и тех, кто отвечает за безопасность. Но это не мой вопрос, и я не буду плохим парнем, который комментирует состояние гостевой раздевалки "Стока", — цитирует португальца Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Сток Сити
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