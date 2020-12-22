Моуринью недоволен состоянием раздевалки в Сток Сити

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед гостевым матчем 1/4 финала Кубка лиги против "Сток Сити" ответил на вопрос о состоянии раздевалки на стадионе соперников.

Из-за пандемии коронавируса клубы в Англии используют временные раздевалки на гостевых матчах — таковы требования протокола.

"У меня есть видео оттуда. Его сделал коллега, который работает в другой команде, уже сыгравшей против них. Я не собирался поднимать этот вопрос, вы это сделали сами. Но я не думаю, что это вопрос для меня. Думаю, что это вопрос для властей: футбольных и тех, кто отвечает за безопасность. Но это не мой вопрос, и я не буду плохим парнем, который комментирует состояние гостевой раздевалки "Стока", — цитирует португальца Sky Sports.