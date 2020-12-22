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Первый трансфер. Вест Хэм согласовал переход датского защитника

Англия
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Он присоединится к команде в январе

Первый трансфер. Вест Хэм согласовал переход датского защитника
UA-Футбол
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Лондонский "Вест Хэм" уже может похвастаться первым зимним подписанием. Об этом передает официальная пресс-служба "молотков".

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Был подписан четырехлетний контракт с 21-летним Фредриком Алвесом. Датский защитник выступает на позиции центрального защитника, но также может закрыть правую бровку.

Ранее его контракт принадлежал ФК "Силькеборг", за который в этом сезоне он отыграл восемь матчей. К "Вест Хэму" Алвес присоединится второго января 2021-го.

На данный момент команда Дэвида Мойеса идет в таблице на десятом месте.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Силькеборг Фредерик Алвес
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