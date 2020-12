Первый трансфер. Вест Хэм согласовал переход датского защитника

Лондонский "Вест Хэм" уже может похвастаться первым зимним подписанием. Об этом передает официальная пресс-служба "молотков".

Был подписан четырехлетний контракт с 21-летним Фредриком Алвесом. Датский защитник выступает на позиции центрального защитника, но также может закрыть правую бровку.

Ранее его контракт принадлежал ФК "Силькеборг", за который в этом сезоне он отыграл восемь матчей. К "Вест Хэму" Алвес присоединится второго января 2021-го.

We are pleased to announce that promising Denmark U21 international defender Frederik Alves has agreed to join the Club.