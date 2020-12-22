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Первый трансфер. Вест Хэм согласовал переход датского защитника
Он присоединится к команде в январе
Лондонский "Вест Хэм" уже может похвастаться первым зимним подписанием. Об этом передает официальная пресс-служба "молотков".
Был подписан четырехлетний контракт с 21-летним Фредриком Алвесом. Датский защитник выступает на позиции центрального защитника, но также может закрыть правую бровку.
Ранее его контракт принадлежал ФК "Силькеборг", за который в этом сезоне он отыграл восемь матчей. К "Вест Хэму" Алвес присоединится второго января 2021-го.
We are pleased to announce that promising Denmark U21 international defender Frederik Alves has agreed to join the Club.— West Ham United (@WestHam) December 22, 2020
На данный момент команда Дэвида Мойеса идет в таблице на десятом месте.
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