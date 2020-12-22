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Легендарный капитан МЮ посетил английскую школу, ответив на письмо юного фаната

Англия
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Легендарный капитан МЮ посетил английскую школу, ответив на письмо юного фаната
UA-Футбол
Новина українською

Рой Кин, который долгое время был капитаном "МЮ", с положительной стороны отметился на прошлых выходных.

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Пятиклассник Ной Мехиган написал письмо легендарному ирландцу в рамках школьного проекта. Каждый школьник написал письмо своему герою.

Ной пригласил Кина в школу и тот неожиданно для многих исполнил желание. Директор школы уверяет, что они не ждали его прихода, а сам Кин вежливо ответил на все вопросы.

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В статье: Рой Кин Манчестер Юнайтед
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