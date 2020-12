Легендарный капитан МЮ посетил английскую школу, ответив на письмо юного фаната

Рой Кин, который долгое время был капитаном "МЮ", с положительной стороны отметился на прошлых выходных.

Пятиклассник Ной Мехиган написал письмо легендарному ирландцу в рамках школьного проекта. Каждый школьник написал письмо своему герою.

Ной пригласил Кина в школу и тот неожиданно для многих исполнил желание. Директор школы уверяет, что они не ждали его прихода, а сам Кин вежливо ответил на все вопросы.

Noah in 5th class wrote a letter to Roy Keane a month ago. Today he responded with a surprise visit. An inspiration to all young sports people that you can achieve anything with hard work