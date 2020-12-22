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Легендарный капитан МЮ посетил английскую школу, ответив на письмо юного фаната
Достойно
Рой Кин, который долгое время был капитаном "МЮ", с положительной стороны отметился на прошлых выходных.
Пятиклассник Ной Мехиган написал письмо легендарному ирландцу в рамках школьного проекта. Каждый школьник написал письмо своему герою.
Ной пригласил Кина в школу и тот неожиданно для многих исполнил желание. Директор школы уверяет, что они не ждали его прихода, а сам Кин вежливо ответил на все вопросы.
Noah in 5th class wrote a letter to Roy Keane a month ago. Today he responded with a surprise visit. An inspiration to all young sports people that you can achieve anything with hard work @guidedogs @PaudieP @irishexaminer @echolivecork @RTEsport @Corktod #legend pic.twitter.com/BlhYfQZ0N0— Dunderrow National School (@DunderrowNS) December 18, 2020
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