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СМИ: Арсенал готовится к подписанию форварда Валенсии
Сможет спасти лондонцев?
Макси Гомес этим летом может усилить линию атаки "Арсенала". Об этом передает The Mirror.
Форвардом интересуется лично Микель Артета, который уверен в его сильных качествах. "Валенсия" может отпустить уругвайца за 30 миллионов.
В текущем сезоне Макси отметился четырьмя голами в рамках Ла Лиги.
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