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СМИ: Арсенал готовится к подписанию форварда Валенсии

Англия
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Сможет спасти лондонцев?

СМИ: Арсенал готовится к подписанию форварда Валенсии
UA-Футбол
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Макси Гомес этим летом может усилить линию атаки "Арсенала". Об этом передает The Mirror.

Форвардом интересуется лично Микель Артета, который уверен в его сильных качествах. "Валенсия" может отпустить уругвайца за 30 миллионов.

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В текущем сезоне Макси отметился четырьмя голами в рамках Ла Лиги.

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В статье: Арсенал (Лондон) Валенсия Макси Гомес
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