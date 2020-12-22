Все и так хорошо. Ливерпуль не планирует зимних трансферов

Сегодня появилась информация, что английский "Ливерпуль" может зимой усилиться Ренату Санчешом. Однако Liverpool Echo говорит об обратном.

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По их данным, "красные" зимой совершать новых трансферов не будут. Сейчас руководство пытается решить вопрос с новым контрактом Вейналдума.

???? | Liverpool are not interested in Lille midfielder Renato Sanches and are unlikely to make any major signings in January. [Liverpool echo] #LFC — Football Transfers (@Transferzone10) December 22, 2020

Отметим, что "Ливерпуль" ранее искал возможную замену ван Дейку, который выбыл на долгий срок.