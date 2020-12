Все и так хорошо. Ливерпуль не планирует зимних трансферов

Сегодня появилась информация, что английский "Ливерпуль" может зимой усилиться Ренату Санчешом. Однако Liverpool Echo говорит об обратном.

По их данным, "красные" зимой совершать новых трансферов не будут. Сейчас руководство пытается решить вопрос с новым контрактом Вейналдума.

???? | Liverpool are not interested in Lille midfielder Renato Sanches and are unlikely to make any major signings in January. [Liverpool echo] #LFC