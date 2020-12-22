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Все и так хорошо. Ливерпуль не планирует зимних трансферов

Англия
(1 голосов)

Даже несмотря на проблемы в обороне

Все и так хорошо. Ливерпуль не планирует зимних трансферов
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня появилась информация, что английский "Ливерпуль" может зимой усилиться Ренату Санчешом. Однако Liverpool Echo говорит об обратном.

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По их данным, "красные" зимой совершать новых трансферов не будут. Сейчас руководство пытается решить вопрос с новым контрактом Вейналдума.

Отметим, что "Ливерпуль" ранее искал возможную замену ван Дейку, который выбыл на долгий срок.

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
22.12.2020 в 23:58
А вот это похоже на правду......
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