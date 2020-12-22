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Кубок лиги Англии. Брентфорд выбивает из турнира Ньюкасл
Минус один представитель АПЛ
Наверное, победа "Брентфорду" была более необходимой, желанной и... возможной. Представитель Чемпионшипа показывает хорошие результаты в этом сезоне, идет в группе лидеров в своем чемпионате и может себе позволить борьбу на несколько фронтов. "Сороки" в АПЛ чередуют поражения с ничьими, иногда побеждают, но не способны на риск "распыления" на несколько турниров.
Сама игра получилась примерно равной, хозяева просто реализовали один из своих моментов, а гости нет. В середине второго тайма Канос отдал удобный пас на Да Силву, который нанес классный и главное точный удар по воротам.
На последних минутах "Ньюкасл" предпринял несколько штурмов ворот соперника, хотя не настолько качественно, чтобы отыграться. "Брентфорд" будет ждать жеребьевки 1/2 финала, которая состоится на этой неделе. Полуфинальные матчи запланированы на начало января следующего года.
Кубок английской Лиги. Четвертьфинал
Стадион: Брентфорд Комьюнити (Лондон)
Брентфорд - Ньюкасл 1:0
Голы: Да Силва 66
"Брентфорд": Дэниэлс, Пиннок, Томпсон, Соренсен, Фосу, Канос (Тоуни, 69), Янельт (Нергор, 60), Да Силва (Йенсен, 81), Маркондес, Годдос, Форсс.
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Йедлин, Льюис (Кэрролл, 80), Шелви, Хэйден, Альмирон (Гэйл, 65), Лонгстафф, Мерфи, Фрэйзер (Жоэлинтон, 65), Уилсон.
Предупреждение: Шелви 70.
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