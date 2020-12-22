Кубок лиги Англии. Арсенал - Манчестер Сити 1:4. Горожане уверенно побеждают, Зинченко участвует

На первый взгляд, легкая и однозначная победа подопечных Гвардиолы - и да, не особо пришлось стараться "горожанам". Возможно, только в первом тайме "канониры" сопротивлялись, поддерживали хороший темп, смогли отыграться после ужасного старта. Приятно, что Зинченко отдал пас, который стал голевым, Жезус сделал все возможное для гола.

Затем Фернандиньо и Ляпорт могли делать счет более крупным, не удалось... и проснулся "Арсенал". Команда Артеты даже не в самом лучшем состоянии может выдать пару-тройку хороших периодов в игре. Примерно с 25-й минуты на поле шла равная игра, а атаки получались более качественные у хозяев. Все же не случайно Ляказетт сравнял счет, в своем стиле (как в лучшие годы) Александр выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой 1:1.

В конце первого тайма Жезус мог снова забивать, вот только не совсем серьезно относились к своим моментам гости. Словно знали, что могут добавить. "Арсенал" же играл на пределе, когда "горожане" добавили, "канониры" не смогли больше сопротивляться. В начале второй половины игры манкунианцы буквально оглушили лондонцев. Марез со штрафного пробил как настоящий мастер - 2:1.

Всего спустя пять минут после точного удара Мареза голом отметился Фоден. Фернандиньо отдал выверенную передачу, неизвестно, что делали защитники, но Фил исполнил все великолепно. Удар, из точки в точку - 3:1. Дальше все сопротивление "Арсенала" оказалось бессмысленным.

На 73-й минуте Фоден отдал ассист на Ляпорта, который и установил окончательный счет встречи. К тому времени было очевидно, что подопечные Артеты доигрывают встречу. Отметим еще и украинского легионера "горожан", Александр Зинченко надеждно закрыл левый фланг, участвовал в конрвыпадах, а затем после замен действовал на привычной позиции центрхава, даже один удар нанес по воротам из центральной зоны - пусть и очень неточно, но все же.

В Кубке Карабао этого сезона "Арсенал" больше ничего не сможет показать. Приложив немного усилий (чуть больше, чем на тренировке), "Сити" выходит в полуфинал и имеет хорошую возможность подтвердить звание действующего обладателя трофея.

Кубок лиги Англии. Четвертьфинал

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал - Ман Сити 1:4

Голы: Ляказетт 31 - Жезус 3, Марез 55, Фоден 59, Ляпорт 73

Арсенал: Рунарссон - Седрик, Магальяс, Мустафи, Колашинац - Эль-Ненни, Себальос - Мэйтлэнд-Найлс, Уиллок, Мартинелли - Ляказетт.

Манчестер Сити: Стеффен - Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко - Родри, Фернандиньо - Марез, Б. Силва, Фоден - Жезус.

Предупреждения: Эль-Ненни 23, Мустафи 25, Бернарду Силва 65.