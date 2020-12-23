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Лидер Ман Сити продлит контракт с клубом до 2025 года

Англия
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29-летний игрок может остаться в Англии еще на пять лет

Лидер Ман Сити продлит контракт с клубом до 2025 года
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Бельгийский хавбек Кевин де Брюйне готов продлить контракт с "Манчестер Сити", сообщает The Guardian.

Стороны подпишут договор до 2025 года. Желание де Брюйне остаться в клубе стало лишь сильнее после того, как главный тренер Хосеп Гвардиола договорился о новом соглашении с "горожанами" до 2023 года.

Также сообщается, что Де Брюйне зарабатывает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов и рассчитывает на небольшое повышение зарплаты.

Напомним, что Кевин перешел в "Сити" из "Вольфсбурга" в 2015-м.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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