Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Ман Сити продлит контракт с клубом до 2025 года
29-летний игрок может остаться в Англии еще на пять лет
Бельгийский хавбек Кевин де Брюйне готов продлить контракт с "Манчестер Сити", сообщает The Guardian.
Стороны подпишут договор до 2025 года. Желание де Брюйне остаться в клубе стало лишь сильнее после того, как главный тренер Хосеп Гвардиола договорился о новом соглашении с "горожанами" до 2023 года.
Также сообщается, что Де Брюйне зарабатывает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов и рассчитывает на небольшое повышение зарплаты.
Напомним, что Кевин перешел в "Сити" из "Вольфсбурга" в 2015-м.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. 15-й тур. Вальядолид - Барселона 0:3. Они еще могут побеждать на классе
- Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
- Ювентус - Фиорентина 0:3. Мешок Рождественских подарков для врагов чемпиона
- Ювентус и Наполи заинтересовались Зинченко - СМИ
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...