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Гвардиола: Если Арсенал уволит Артету, то совершит огромную ошибку
Результаты для "канониров" – это просто вопрос времени?
Главный тренер "Манчестер Сити"
- Мы начали встречу достаточно хорошо. "Арсенал" изменил тактику после нашей последней встречи, поэтому понадобилось определенное время для того, чтобы подстроиться под них. Во втором тайме мы окончательно свыклись с игрой соперников, поэтому перемещались по полю спокойно
Если "Арсенал" уволит Артету, то совершит огромную ошибку. Я почти уверен, что они поверят в него. Понимаю, что специалисты анализируют результаты. Но я был с ним много лет и знаю его невероятные качества как человека и особенно как тренера. Результаты – это просто вопрос времени, у него все получится.
Ситуация с пандемией, травмы игроков и количество матчей – при всех этих факторах "Арсенал" всегда показывал хороший футбол. К сожалению, все зависит от результатов. Но в футболе все может измениться за неделю.
Я могу рассказать о своем опыте совместной работы с ним в одной из самых невероятно успешных команд в истории Англии, и он был частью этого успеха, и без него это было бы невозможно, и для создания чего-то подобного всегда нужно время, как и мне в моем первом сезоне, - цитирует Гвардиолу Goal.
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