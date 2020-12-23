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Разница в классе. Арсенал - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Сегодня сравнивать лондонскую и манчестерскую команды невозможно

Разница в классе. Арсенал - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор матча
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Лишь в первом тайме "канониры" оказали достойное сопротивление "Мачестер Сити". Однако постепенно подопечные Гвардиолы нарастили темп, добавили и дожали лондонцев. Решающим стало начало второго тайма. Весь матч на хорошем уровне за манкунианцев провел украинский легионер Александр Зинченко, голевой пас на его счету.

Кубок лиги Англии. Четвертьфинал

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал - Ман Сити 1:4

Голы: Ляказетт 31 - Жезус 3, Марез 55, Фоден 59, Ляпорт 73

Арсенал: Рунарссон - Седрик, Магальяс, Мустафи, Колашинац - Эль-Ненни, Себальос - Мэйтлэнд-Найлс, Уиллок, Мартинелли - Ляказетт.

Манчестер Сити: Стеффен - Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко - Родри, Фернандиньо - Марез, Б. Силва, Фоден - Жезус.

Предупреждения: Эль-Ненни 23, Мустафи 25, Бернарду Силва 65.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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