Сульшер: Чем больше трофеев завоевываешь, тем больше игроков хотят играть за клуб

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал завоевание трофеев клубом и вспомнил про Погба.

- В "МЮ" всегда хотят выигрывать титулы. Чем больше трофеев завоевываешь, тем больше игроков хотят играть за клуб, после чего ты ставишь себе более высокую планку.

Такова потребность игроков, вызов для них. Мы хотим, чтобы они совершенствовались, становились все лучше и лучше. Поль Погба провел здесь некоторое время, конечно, он хочет выигрывать больше трофеев.

Завоевание трофеев зависит от нас, затем мы посмотрим, кто будет частью команды в будущем, – цитирует Сульшера ESPN.