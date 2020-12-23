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Артета: Следующие матчи решат сезон Арсенала

Англия
(1 голосов)

Очень сложная ситуация у "канониров"

Артета: Следующие матчи решат сезон Арсенала
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (1:4).

- Соперник такого уровня наказывает тебя. У нас был хороший момент в контратаке, но затем они забили из офсайда, и в итоге мы снова проиграли. Сложно принять такое, учитывая, как проходила игра.

Такой соперник, если дарить ему голы, делает победу для тебя невозможной. В каждом матче происходят очень странные вещи, и они все усложняют.

Нам нужно перевернуть игру. Нет никаких сомнений, что следующие матчи решат наш сезон. Если основываться на том, что мы показали сегодня в игре с серьезным соперником, в моей команде есть бойцы, – цитирует Артету Sky Sports.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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absurdlight (Kiev)
23.12.2020 в 12:08
В какой-то мере понимаю руководство Арсенала. Вот какого опытного тренера устроит такой подбор игроков в атаке: Saka, Willock, Nketiah, Maitland-Niles (перечислил на англ, чтобы не коверкать). Это новое поколение пушкарей, но сколько лет ещё надо, чтобы обкатать этот молодняк? В АПЛ все клубы сильны. Состав у тех же Вулвз или Саунтгемптон даже сильнее. Виллиан себя исчерпал. Луис в защите - тот ещё клоун. На фоне всего перечисленного деградировали Лаказзет и Обемеянг, которые топ класса игроки. Короче, паршивые дела у них.
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absurdlight (Kiev)
23.12.2020 в 12:18
Надеюсь ошибаюсь, но вообще не вижу никаких перспектив в том молодняке, который перечислил.
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