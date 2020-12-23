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Артета: Следующие матчи решат сезон Арсенала
Очень сложная ситуация у "канониров"
Главный тренер "Арсенала"
- Соперник такого уровня наказывает тебя. У нас был хороший момент в контратаке, но затем они забили из офсайда, и в итоге мы снова проиграли. Сложно принять такое, учитывая, как проходила игра.
Такой соперник, если дарить ему голы, делает победу для тебя невозможной. В каждом матче происходят очень странные вещи, и они все усложняют.
Нам нужно перевернуть игру. Нет никаких сомнений, что следующие матчи решат наш сезон. Если основываться на том, что мы показали сегодня в игре с серьезным соперником, в моей команде есть бойцы, – цитирует Артету Sky Sports.
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