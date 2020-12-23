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Льоренте в январе может перейти в Ювентус

Англия
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Туринцам нужен 35-летний испанец

Льоренте в январе может перейти в Ювентус
Новина українською

Форвард "Наполи" Фернандо Льоренте покинет клуб в январе. В борьбу за 35-летнего испанца включился "Ювентус", пишет Tuttosport.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Льоренте на поле не выходил.

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Стоит отметить, что на форварда претендует и "Милан".

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В статье: Ювентус (Турин) Фернандо Льоренте Наполи (Неаполь) Наполи
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