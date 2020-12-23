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Тьяго, Милнер и Шакири приступили к тренировкам в общей группе Ливерпуля

Англия
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Клопп может рассчитывать на Алькантару в ближайших матчах

Тьяго, Милнер и Шакири приступили к тренировкам в общей группе Ливерпуля
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара, получивший травму в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (2:2), вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Помимо бразильца, к тренировкам вернулись полузащитники Джеймс Милнер и Шердан Шакири. Фото с тренировки опубликовано в "Твиттере" "Ливерпуля".

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль Тьяго Алькантара Чердан Шакири Шердан Шакири
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