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Челси хочет продать сразу нескольких игроков в зимнее трансферное окно

Англия
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Клуб намерен подзаработать

Челси хочет продать сразу нескольких игроков в зимнее трансферное окно
Новина українською

"Челси" собирается продать нескольких игроков в два ближайших трансферных окна. Лондонский клуб готов расстаться с Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном, Жоржинью, Маркосом Алонсо, Россом Баркли, Дэнни Дринкоутером и Виктором Мозесом, утверждает Sky Sport Germany.

"Челси" потратил почти 200 миллионов фунтов стерлингов на покупки в последнее трансферное окно, так как что руководство клуба рассчитывает пополнить бюджет.

Напомним, что Виктор Мозес сейчас выступает на правах аренды за "Спартак". Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано до лета 2021 года.

В составе красно-белых он успел провести 9 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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В статье: Виктор Мозес Челси (Лондон) Челси
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