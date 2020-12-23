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Челси хочет продать сразу нескольких игроков в зимнее трансферное окно
Клуб намерен подзаработать
"Челси" собирается продать нескольких игроков в два ближайших трансферных окна. Лондонский клуб готов расстаться с Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном, Жоржинью, Маркосом Алонсо, Россом Баркли, Дэнни Дринкоутером и Виктором Мозесом, утверждает Sky Sport Germany.
"Челси" потратил почти 200 миллионов фунтов стерлингов на покупки в последнее трансферное окно, так как что руководство клуба рассчитывает пополнить бюджет.
Напомним, что Виктор Мозес сейчас выступает на правах аренды за "Спартак". Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано до лета 2021 года.
В составе красно-белых он успел провести 9 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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