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СМИ: МЮ согласовал трансфер 21-летнего эквадорского полузащитника

Англия
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По стопам Валенсии

СМИ: МЮ согласовал трансфер 21-летнего эквадорского полузащитника
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" близок к своему первому зимнему трансферу. Об этом передают целый ряд зарубежных СМИ.

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Новичком клуба станет Мойсес Кайседо, который пока что принадлежит "Индепендьенте дель Валье". Сумма трансфера составит четыре с половиной миллиона евро.

Сам Кайседо подпишет пятилетний контракт. Мойсес - игрок центра поля, который может закрыть позицию опорника. В текущем сезоне отыграл 28 матчей и забил шесть голов.

Последним представителем Эквадора, который играл за "МЮ", был Антонио Валенсия.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мойсес Кайседо
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