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СМИ: МЮ согласовал трансфер 21-летнего эквадорского полузащитника
По стопам Валенсии
"Манчестер Юнайтед" близок к своему первому зимнему трансферу. Об этом передают целый ряд зарубежных СМИ.
Новичком клуба станет Мойсес Кайседо, который пока что принадлежит "Индепендьенте дель Валье". Сумма трансфера составит четыре с половиной миллиона евро.
Сам Кайседо подпишет пятилетний контракт. Мойсес - игрок центра поля, который может закрыть позицию опорника. В текущем сезоне отыграл 28 матчей и забил шесть голов.
¡Se cerró el fichaje!— Deportes & Noticias (@GolEcuador) December 23, 2020
Moisés Caicedo es nuevo jugador del Manchester United por 4.5 millones de libras y un contrato de 5 años.#PremierLeague pic.twitter.com/VTVHfucyoK
Последним представителем Эквадора, который играл за "МЮ", был Антонио Валенсия.
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