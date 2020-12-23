  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Когда ВАР отсутствует. Кавани грубо оттолкнул соперника в матче кубка лиги и избежал удаления
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда ВАР отсутствует. Кавани грубо оттолкнул соперника в матче кубка лиги и избежал удаления

Англия
(1 голосов)

Заслужил красную?

Когда ВАР отсутствует. Кавани грубо оттолкнул соперника в матче кубка лиги и избежал удаления
UA-Футбол
Новина українською

В одном из центральных матчей 1/4 финала кубка английской лиги "Эвертон" играл против "МЮ".

Читайте такжеСага "Gracias negrito". FA выдвинула обвинения Кавани за расистские высказывания в Instagram

Во втором тайме Эдинсон Кавани очень грубо оттолкнул соперника в центре поля. Так как ВАР на матче отсутствует, уругваец избежал удаления, но многие эксперты говорят, что этот эпизод тянет на красную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Киев)
24.12.2020 в 00:01
Капец, гомо-африкануса как презрительно и гадливо оттолкнул, это расизм!!!
Ответить
0
0
Forsaken (Черкаси)
23.12.2020 в 23:58
Все, 10 років тюрми, гірше гестапівця!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...