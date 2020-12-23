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Когда ВАР отсутствует. Кавани грубо оттолкнул соперника в матче кубка лиги и избежал удаления
Заслужил красную?
В одном из центральных матчей 1/4 финала кубка английской лиги "Эвертон" играл против "МЮ".
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Во втором тайме Эдинсон Кавани очень грубо оттолкнул соперника в центре поля. Так как ВАР на матче отсутствует, уругваец избежал удаления, но многие эксперты говорят, что этот эпизод тянет на красную.
Should Cavani have been sent off for this? ???? pic.twitter.com/PJ7rJD1Mo5— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2020
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Комментарии (2)
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Термит (Киев)
24.12.2020 в 00:01
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Forsaken (Черкаси)
23.12.2020 в 23:58
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