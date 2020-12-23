Когда ВАР отсутствует. Кавани грубо оттолкнул соперника в матче кубка лиги и избежал удаления

В одном из центральных матчей 1/4 финала кубка английской лиги "Эвертон" играл против "МЮ".

Во втором тайме Эдинсон Кавани очень грубо оттолкнул соперника в центре поля. Так как ВАР на матче отсутствует, уругваец избежал удаления, но многие эксперты говорят, что этот эпизод тянет на красную.