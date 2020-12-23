Эвертон – МЮ 0:2. Кавани выводит Юнайтед в полуфинал Кубка Лиги

Кубок Английской Лиги, 1/4 финала

Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2

Гол: Кавани (88), Марсьяль (90+6)

"Эвертон": Ольсен – Годфри, Кин, Мина, Коулмен – Гомеш (Дэвис, 58), Дукуре (Тосун, 89) – Ришарлисон (Бернард, 56), Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Теллес (Шоу, 84), Магуар, Байи, Туанзебе – Матич, Погба – ван де Бек (Марсьяль, 67), Бруну Фернандеш, Гринвуд (Рэшфорд, 67) – Кавани

"Манчестер Юнайтед" вырвал путёвку в полуфинал Кубка Лиги благодаря голам Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля в заключительные минуты встречи. В следующей стадии "дьяволов" уже ждут соседи из "Сити", а во второй паре сразятся "Тоттенхэм" и представитель Чемпионшипа "Брентфорд".

С первых минут матча на "Гудисон Парк" подопечные Оле-Гуннара Сульшера принялись без устали штурмовать ворота "ирисок", словно демонстрируя рефрен из игры с "Лидсом" (6:2) на выходных. Сначала "МЮ" осадил ворота Робина Ольсена серией угловых, увенчанных классным моментом Донни ван де Бека после изящной передачи пяткой от Поля Погба. Вслед за этим последовал промах Эдинсона Кавани из пределов вратарской и хлёсткий удар Мейсона Гринвуда, который принял на себя каркас ворот.

"Эвертон" по истечению получаса поединка наконец оклемался, игроки услышали выкрики наставника с бровки и уравняли игру. "Юнайтед" перестал назойливо создавать момент за моментом, а "ириски" даже могли чудом уйти на перерыв, ведя в счёте, однако прицельный удар Сигурдссона со штрафного отразил резервный кипер "дьяволов" Дин Хендерсон.

Во время перерыва Анчелотти внёс ряд изменений, которые заметно успокоили темп встречи во второй половине и полностью нейтрализовали соперника. На старте тайма будущий герой встречи Кавани схватил за шею Йерри Мину, однако от удаления его уберегла невнимательность судьи и отсутствие VAR в соревновании. А ещё через 10 минут Бруну Фернандеш вместе с Байи взяли в коробочку едва ли не самого опасного игрока "ирисок" Ришарлисона, который не смог продолжить встречу после из-за повреждения в этом эпизоде.

Игра близилась к серии пенальти, однако у Эдинсона Кавани были серьёзные возражения на этот счёт. На 88-й минуте игры Матадор классно сместился в центр, уйдя из под опеки Годфри и с линии штрафной уложил мяч точно в угол ворот Ольсена. "Эвертон" тут же ринулся отыгрываться, однако вместо этого пропустил ещё один контрудар. Точку в игре поставил Антони Марсьяль.

Таким образом "Юнайтед" во второй сезон подряд выходит в полуфинал Кубка Лиги. Посмотрим, удастся ли им взять реванш у своих соседей из "Манчестер Сити". В прошлой кампании именно подопечные Пепа Гвардиолы и остановили путь "дьяволов" в турнире (2:3 по сумме двух встреч).