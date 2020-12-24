Магуайр: От МЮ ожидают завоевания трофеев

Капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился своим мнением о победе над "Эвертоном" (0:2) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги.

"Это было замечательное выступление и мы могли еще забивать. Мы контролировали игру и заслужили на эту победу. У нас было 3 или 4 прекрасных шанса. Но нам надо лучше реализовывать свои моменты".

"Эдинсон Кавани отлично забил с нерабочей ногой. У него была травма, но хорошо, что он вернулся. Это первоклассный форвард".

"От нас ожидают завоевания трофеев. Важно доходить до этих решающих матчей, но надо начать их выигрывать и поднимать кубки над головой", - сказал Магуайр Sky Sports после матча.

Команда Сульшера вышла в полуфинал Кубка лиги, обыграв "Эвертон" (2:0). Последний раз МЮ выигрывал трофей в 2017 году под руководством Моуриньо. Всего "красные дьяволы" завоевали Кубок лиги 5 раз.