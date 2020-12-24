Сульшер: К следующим матчам мы подойдем полными энергии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал матч 1/4 финала Кубка лиги с "Эвертоном" (2:0).

- Никогда не знаешь наперед, что случится, первый мяч всегда меняет ход игры. Я знал, что мои замены смогут повлиять на развитие событий.

Мы отлично начали матч, первые 20-25 минут мы были прекрасны и должны были вести в 2-3 мяча. Соперник затем провел хороший отрезок, но после 70-й минуты мы снова были хороши.

Кавани должен был забить три гола еще в первом тайме. Это топ-форвард, он здорово двигается и действует умело. Его гол был великолепен. Отличный матч: с фанатами, единоборствами, желтыми карточками и моментами у обоих ворот. Мне понравилось.

Мы знаем, что у нас есть футболисты, которые принесут нам победу, если мы сумеем хорошо отзащищаться. У парней хорошее настроение, и к следующим матчам мы подойдем полными энергии. Полуфиналы иногда хуже финалов, потому что это худший момент для вылета из турнира, – цитирует Сульшера ВВС.