Моуриньо: Чтобы выиграть Кубок лиги, нам нужно победить в двух матчах

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуриньо после победы в 1/4 финала Кубка английской лиги над "Сток Сити" 3:1 задумался о победе в турнире.

- Чтобы выиграть этот трофей, нам нужно победить в двух матчах. Но это два очень сложных матча. Команды, которые остались, - это очень сложные команды.

"Манчестер Сити" очень опасный соперник. "Брентфорд" для меня по игре, это не Чемпионшип, это Премьер-лига, - цитирует Моуриньо Sky Sports.