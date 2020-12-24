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Моуриньо: Чтобы выиграть Кубок лиги, нам нужно победить в двух матчах

Англия
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В полуфинале турнира "Тоттенхэм" встретится с "Брентфордом"

Моуриньо: Чтобы выиграть Кубок лиги, нам нужно победить в двух матчах
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Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуриньо после победы в 1/4 финала Кубка английской лиги над "Сток Сити" 3:1 задумался о победе в турнире.

- Чтобы выиграть этот трофей, нам нужно победить в двух матчах. Но это два очень сложных матча. Команды, которые остались, - это очень сложные команды.

"Манчестер Сити" очень опасный соперник. "Брентфорд" для меня по игре, это не Чемпионшип, это Премьер-лига, - цитирует Моуриньо Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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