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Футболист должен создавать моменты, а не проблемы - Моуриньо об игре Дели Алли
Босс Тоттенхэма был недоволен действиями игрока
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал игру 24-летнего полузащитника Деле Алли после победы над "Сток Сити" в Кубке английской лиги (1:3).
"Я считаю, что футболист выступающий на такой позиции должен создавать моменты, а не проблемы для своей команды. Я разозлился, ведь после его ошибки "Сток Сити" поймали нас на контратаке", - цитирует слова Моуриньо Goal.
"В первом тайме мы продемонстрировали хорошую игру, заставляя соперников играть без мяча и не давая возможности наносить удары по воротам. Но вместо того, чтобы добить соперника, мы подставили себя. Впереди у нас два очень сложных матча. Мы в полуфинале – и мы будем бороться".
В полуфинале Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" сыграет с "Брентфордом". Вторую пару сформировали "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
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