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Футболист должен создавать моменты, а не проблемы - Моуриньо об игре Дели Алли

Англия
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Босс Тоттенхэма был недоволен действиями игрока

Футболист должен создавать моменты, а не проблемы - Моуриньо об игре Дели Алли
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал игру 24-летнего полузащитника Деле Алли после победы над "Сток Сити" в Кубке английской лиги (1:3).

"Я считаю, что футболист выступающий на такой позиции должен создавать моменты, а не проблемы для своей команды. Я разозлился, ведь после его ошибки "Сток Сити" поймали нас на контратаке", - цитирует слова Моуриньо Goal.

"В первом тайме мы продемонстрировали хорошую игру, заставляя соперников играть без мяча и не давая возможности наносить удары по воротам. Но вместо того, чтобы добить соперника, мы подставили себя. Впереди у нас два очень сложных матча. Мы в полуфинале – и мы будем бороться".

В полуфинале Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" сыграет с "Брентфордом". Вторую пару сформировали "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли
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