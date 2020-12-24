Тьяго Алькантара не сыграет в матче с Вест Бромвичем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии Тьяго Алькантары, Джердана Шакири и Джеймса Милнера в преддверии матча 15-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион".

"Тьяго сделал первые шаги к возвращению, к командным тренировкам, но он ещё не полностью готов. После такого длительного периода мы не можем торопиться. Остальные парни ближе. Шакири здорово занимался, Миллер провёл полную тренировку. У нас есть ещё два дня, чтобы принять решение", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Матч "Ливерпуль" — "Вест Бромвич" состоится 27 декабря на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.