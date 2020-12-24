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Клопп: После матча с Кристал Пэлас подумал, что мы аннулировали встречу с Астон Виллой
Юрген доволен таким результатом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (7:0).
"Такой счёт не часто можно увидеть! После матча я подумал о том, что мы аннулировали встречу с "Астон Виллой". Мы не особо упоминали тот матч, чтобы парни не отвлекались. И это не был какой-то важный пробел, который нужно было заполнить. Просто хороший день, блестящая реализация. Матч был трудным, и парни это осознавали", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
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