"Вы бы видели, как много он смеется на тренировках". Клопп высказался о возможном уходе Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что Мохамед Салах сейчас несчастлив в клубе.

"Салах сейчас в хорошем настроение и в хорошей форме, что для меня самое главное. Вы бы видели, как много он смеялся на последних тренировках.

Думаю, что ему нравятся наши занятия. Обо всем остальном приятно писать, но больше сказать мне нечего", - заявил немецкий наставник.

Отметим, что благодаря своей результативности, Салах сейчас лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.