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Гари Невилл выделил двух ключевых футболистов нынешнего МЮ
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Экс-футболист "МЮ" Гари Невилл назвал двух футболистов, которые сейчас занимают важное место в составе "дьяволов".
"Бруну Фернандеш сейчас просто незаменим. Не могу сейчас представить клуб без него. Также отмечу Харри Магуайра, которого очень не хватало "МЮ" ранее", - заявил Невилл.
Отметим, что Фернандеш и Магуайр - результат удачных трансферов "дьяволов". За двоих они заплатили порядка 140 миллионов евро.
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