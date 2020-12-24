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Гари Невилл выделил двух ключевых футболистов нынешнего МЮ

Англия
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Гари Невилл выделил двух ключевых футболистов нынешнего МЮ
UA-Футбол
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Экс-футболист "МЮ" Гари Невилл назвал двух футболистов, которые сейчас занимают важное место в составе "дьяволов".

"Бруну Фернандеш сейчас просто незаменим. Не могу сейчас представить клуб без него. Также отмечу Харри Магуайра, которого очень не хватало "МЮ" ранее", - заявил Невилл.

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Отметим, что Фернандеш и Магуайр - результат удачных трансферов "дьяволов". За двоих они заплатили порядка 140 миллионов евро.

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В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Харри Магуайр
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