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К Гвардиоле или к Моуриньо? Два английских гранда интересуются полузащитником Аталанты

Англия
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Неплохо прогрессирует при Гасперини

К Гвардиоле или к Моуриньо? Два английских гранда интересуются полузащитником Аталанты
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Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон может сменить клуб уже зимой. Об этом передает 90min.

Сейчас полузащитник попал на радар двух английских грандов - "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Однако, о каких-либо переговорах пока что не сообщается.

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В текущем сезоне де Рон провел 15 матчей. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024-го года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Мартен де Рон
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