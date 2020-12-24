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К Гвардиоле или к Моуриньо? Два английских гранда интересуются полузащитником Аталанты
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Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон может сменить клуб уже зимой. Об этом передает 90min.
Сейчас полузащитник попал на радар двух английских грандов - "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Однако, о каких-либо переговорах пока что не сообщается.
В текущем сезоне де Рон провел 15 матчей. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024-го года.
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