Манчестер Юнайтед подпишет новый договор с 19-летним форвардом

"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с нападающим Мэйсоном Гринвудом , сообщает Goal.

19-летний форвард с манкунианцами точно до июня 2023 года, но новое соглашение расчитано на более длительное время.

Отметим, что в девяти матчах этого сезона Гринвуд за "Ман Юнайтед" забил всего один гол.