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Манчестер Юнайтед подпишет новый договор с 19-летним форвардом
Гринвуд воспитанник манчестерской футбольной школы
"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с нападающим
19-летний форвард с манкунианцами точно до июня 2023 года, но новое соглашение расчитано на более длительное время.
Отметим, что в девяти матчах этого сезона Гринвуд за "Ман Юнайтед" забил всего один гол.
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