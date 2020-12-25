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Манчестер Юнайтед подпишет новый договор с 19-летним форвардом

Англия
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Гринвуд воспитанник манчестерской футбольной школы

Манчестер Юнайтед подпишет новый договор с 19-летним форвардом
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с нападающим Мэйсоном Гринвудом, сообщает Goal.

19-летний форвард с манкунианцами точно до июня 2023 года, но новое соглашение расчитано на более длительное время.

Отметим, что в девяти матчах этого сезона Гринвуд за "Ман Юнайтед" забил всего один гол.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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